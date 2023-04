TotalEnergies a accepté une offre de Pacific Avenue Capital Partners pour l’acquisition de 3 lignes d’activité (Wingtack, PolyBD, Dymalink) développées par Cray Valley, sa filiale en charge de la production et de la commercialisation de résines. La transaction porte sur 4 sites de production aux Etats-Unis, la filiale de Cray Valley en Italie ainsi que sur le portefeuille clients associé. Cray Valley se recentre ainsi sur ses activités mondiales de résines RC4 et résines RW qui sont destinées à se développer dans le giron de TotalEnergies.



Les résines Ricon, Krasol et Cleartack, continueront donc à être fabriquées à Carling (France), conformément aux engagements pris en 2013 lors de la restructuration du site, à Grand Junction (USA), et à Kralupy (République Tchèque).