TotalEnergies cède en Angola sa participation non opérée dans le bloc 14

TotalEnergies a signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, la société Angola Block 14 B.V. à la société angolaise Somoil. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités angolaises. La société Angola Block 14 B.V., détenue par TotalEnergies Holdings International B.V. (50,01%) et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99%), détient une participation de 20 % dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10 % dans le bloc 14K. Ces blocs offshore sont en production depuis 1999.



La production nette d'Angola Block 14 B.V. était de 9 000 barils équivalent pétrole par jour en 2021.



" En cédant cet intérêt dans des champs matures, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie et poursuit la restructuration de son portefeuille d'actifs pétroliers, se concentrant sur des actifs à bas coûts et à faibles émissions de gaz à effet de serre " a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, directeur Afrique de la branche Exploration & Production de TotalEnergies, "



TotalEnergies reste le premier acteur énergétique en Angola, grâce à sa position de premier plan dans l'offshore profond, à sa participation dans Angola LNG et dans un premier projet de centrale solaire, Quilemba Solar, située dans le sud-ouest du pays. "