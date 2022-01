TotalEnergies cède une participation non-opérée en Angola

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord portant sur la cession de la coentreprise Angola Block 14 B.V. à la société angolaise Somoil. Les éléments financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.

"La société Angola Block 14 B.V., détenue par TotalEnergies Holdings International B.V. (50,01%) et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99%), détient une participation de 20% dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10% dans le bloc 14K", des blocs en production depuis 1999, a indiqué TotalEnergies dans un communiqué.

"En cédant cet intérêt dans des champs matures, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie et poursuit la restructuration de son portefeuille d'actifs pétroliers, se concentrant sur des actifs à bas coûts et à faibles émissions de gaz à effet de serre", a expliqué le directeur Afrique de la branche Exploration & Production de TotalEnergies, Henri-Max Ndong-Nzue, cité dans le communiqué.

La production nette d'Angola Block 14 était de 9.000 barils équivalent pétrole par jour en 2021, a précisé TotalEnergies

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 02:46 ET (07:46 GMT)