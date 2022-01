TotalEnergies : choisit un nouveau site pour installer son pôle R&D Nouvelles Energies & Electricité à Saclay

Paris, le 28 janvier 2022 - Dans le cadre de sa transformation, TotalEnergies a, depuis 2018, formé le vœu d'installer en 2022 son pôle de R&D Nouvelles Energies & Electricité dans l'écosystème scientifique et technologique de Saclay, contribuant ainsi à son rayonnement.

TotalEnergies constate que le projet de bâtiment en propre destiné à accueillir ses équipes de R&D sur le domaine de l'Etablissement Public d'Aménagement de Paris-Saclay à proximité du campus de l'Ecole Polytechnique fait l'objet d'un retard important par rapport au calendrier initial et de recours qui vont nécessiter plusieurs années avant de pouvoir être définitivement purgés et permettre sa construction.



Or les nouvelles énergies n'attendent pas. Et la transformation de TotalEnergies - qui a accéléré en 2021- ne peut pas non plus attendre.

Dans ces conditions, TotalEnergies a décidé de s'installer dès cette année, comme prévu, sur le plateau de Saclay dans des locaux destinés à accueillir des centres d'innovation d'entreprises pour y établir durablement son pôle R&D Nouvelles Energies & Electricité. Ce pôle sera constitué de plus de 200 chercheurs et développera des collaborations avec les laboratoires des universités et écoles, des entreprises et des start-ups.



En conséquence, TotalEnergies décide de renoncer au projet de bâtiment en propre à proximité du campus de Polytechnique, tout en maintenant le partenariat scientifique engagé avec l'Institut Polytechnique de Paris, notamment avec les centres Energy for Climate sur l'énergie et Hi! PARIS sur l'intelligence artificielle et les sciences des données.

TotalEnergies et les collaborations scientifiques à Saclay

TotalEnergies a développé depuis plusieurs années de nombreuses collaborations scientifiques et technologiques avec diverses équipes installées à Saclay :

Partenariat avec le Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces (LPICM) sur le solaire photovoltaïque depuis 2007 ;

Membre fondateur depuis 2013 de l'Institut Photovoltaïque d'Ile de France (IPVF), Institut pour la Transition Energétique, qui fédère des grands industriels français, des équipementiers et des partenaires académiques ;

Partenariat avec deux centres de recherche de l'Institut Polytechnique de Paris :

E4C (Energy for Climate) avec la Chaire « Défis technologiques pour une énergie responsable », depuis 2018 ;

Le centre Hi! PARIS (avec HEC) sur l'IA et les sciences de données, créé en 2020.

Membre depuis 2019 de VEDECOM, Institut pour la Transition Energétique dédié aux mobilités du futur ;

Laboratoire commun SINCLAIR avec EDF et Thales consacré à l'intelligence artificielle de confiance ouvert en 2020.

