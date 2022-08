TotalEnergies : contrat avec Technip pour le projet Papua LNG

Technip Energies, en tant que leader d'un consortium avec Clough, indique avoir été choisi pour l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des infrastructures de production en amont du projet Papua LNG de TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Ces infrastructures couvrent le développement des gisements de gaz des champs terrestres Elk et Antelope, y compris les puits et l'usine de traitement de gaz. Le développement intègre également un système de capture et de séquestration du carbone.



'L'association entre Technip Energies et Clough constitue une alliance robuste pour identifier et relever les défis spécifiques à ce projet, construire des bases solides pour son exécution et favoriser un écosystème durable autour du projet', affirme la société.



