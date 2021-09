TotalEnergies : contrat de sponsor-titre de 5 ans avec la BWF

TotalEnergies a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat avec la Fédération Mondiale de Badminton (BWF) pour cinq années supplémentaires.



TotalEnergies restera ainsi le sponsor-titre des principaux championnats de la BWF jusqu'en 2026, notamment les championnats du monde et finales des championnats du monde par équipes masculines (BWF Thomas Cup), féminines (BWF Uber Cup) et mixtes (BWF Sudirman Cup).



TotalEnergies rappelle que le badminton connaît un engouement sans précédent avec 339 millions de joueurs actifs et 735 millions de supporters à travers le monde, ce qui sera l'occasion de présenter à un plus large public le profil multi-énergies de TotalEnergies.





