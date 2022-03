TotalEnergies : contrat pour Saft dans l'Arctique norvégien

Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies, a annoncé lundi avoir remporté un contrat 'clé en main' en vue de la fourniture d'un système de stockage d'énergie destiné à un archipel situé dans la région arctique norvégienne.



Cet équipement 'lithium-ion' affichant une capacité de six mégawatts (MW) et sept mégawatts-heure (MWh) sera logé dans six conteneurs devant être installés près de la centrale à charbon de la ville de Longyearbyen, qui fermera ses portes en 2023.



Cette solution entièrement intégrée - qui comprend des systèmes de conversion d'énergie et de contrôle - doit permettre à la municipalité d'atteindre son objectif de devenir une communauté 'zéro émission' avec une réduction de 100% des émissions de CO2.



Le projet devrait être livré d'ici à la fin 2022.



Longyearbyen, située dans le Nord de l'Arctique, se situe dans l'un des habitats les plus septentrionaux du monde, où les températures hivernales peuvent descendre en dessous de -40 °C.



