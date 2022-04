TotalEnergies : création d'une coentreprise avec Eneos

TotalEnergies et Eneos annoncent la création d'une coentreprise pour développer la production d'énergie solaire décentralisée pour leurs clients B2B dans plusieurs pays d'Asie (Japon, Inde, Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Cambodge, Singapour et Malaisie).



Cette coentreprise (50/50) a l'ambition de développer deux gigawatts de capacités solaires décentralisées dans les cinq prochaines années. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2022, après autorisation des autorités compétentes.



TotalEnergies mettra à profit son expertise sur ce marché et sa présence mondiale, et Eneos utilisera son expertise dans les renouvelables et sa notoriété, principalement au Japon, pour diminuer les coûts des solutions décentralisées proposées.



