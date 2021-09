TotalEnergies : crée une coentreprise avec CTG pour la mobilité électrique en Chine

TotalEnergies et China Three Gorges Corporation (CTG, via ses deux filiales CTG Capital and CTG Electric Energy) ont signé un accord de création d’une coentreprise pour la mobilité électrique en Chine. Cette nouvelle entité, détenue à parts égales par les deux entreprises, développera des infrastructures et services de recharge rapide pour véhicules électriques dans la province du Hubei, avec l’objectif d’installer et d’opérer plus de 11 000 points de recharge haute puissance d’ici à 2025.



Les deux entreprises comptent développer conjointement sous leurs deux marques des stations et hubs de recharge rapide, accessibles au grand public, pouvant accueillir de 20 à 50 véhicules et équipés de points de recharge d'une puissance allant de 60 à 120 kW.



Les partenaires vont également installer des stations de recharge dédiées sur les sites de clients professionnels, pour répondre à leurs besoins.



Enfin, conformément à leurs ambitions respectives pour atteindre la neutralité carbone, l'électricité alimentant ce nouveau réseau proviendra essentiellement de sources renouvelables.