TotalEnergies : décarbonation d'une cimenterie Holcim belge

TotalEnergies et Holcim annoncent avoir signé un protocole d'accord pour travailler conjointement à la décarbonation totale d'une cimenterie de Holcim en cours de modernisation à Obourg, en Belgique.



'Diverses énergies et technologies seront évaluées afin de capter, de séquestrer et de valoriser efficacement les quelque 1,3 million de tonnes de CO2 émises chaque année par ce site', expliquent les deux partenaires.



Dans le cadre de la modernisation en cours de la cimenterie, le fournisseur suisse de matériaux de construction installera un four innovant à oxycombustion qui facilite le captage et la purification du CO2 contenu dans les effluents gazeux.



