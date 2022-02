TotalEnergies : découverte significative en Namibie

TotalEnergies a annoncé jeudi avoir fait une découverte 'significative' d'huile légère et de gaz sur un bloc situé au large de la Namibie.



Après que le puits 'Venus 1-X' a rencontré environ 84 mètres d'huile légère, le groupe énergétique prévoit de préparer les opérations d'appréciation destinées à évaluer la commercialité de la découverte.



Le bloc 2913B, qui couvre une superficie d'environ 8215 km2 dans l'offshore profond de la Namibie, est opéré par TotalEnergies avec une participation de 40%, aux côtés de QatarEnergy (30%), Impact Oil and Gas (20%) et Namcor (10%).



