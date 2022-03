TotalEnergies : démarrage d'un projet de captage du CO2

TotalEnergies annonce le démarrage, hier, du projet industriel baptisé '3D' sur le site ArcelorMittal à Dunkerque, soit un procédé innovant de captage du CO2issu d'activités industrielles.

L'idée est de pouvoir valider des solutions techniques reproductibles de captage du CO2.



Piloté par un consortium de 12 partenaires - comprenant notamment TotalEnergies, ArcelorMittal, Axens ou IFP Energies nouvelles (Suez est également présent en tant que sponsor) - le projet 'constitue une étape majeure pour permettre de décarboner les industries fortement émettrices de CO2, comme la production d'acier', assure TotalEnergies.



Ce projet pilote, qui soit s'étirer entre 12 et 18 mois, constitue la dernière étape avant le déploiement de la technologie à l'échelle industrielle.



L'installation de captage du CO2va traiter les gaz issus de la production d'acier et doit capter 0,5 tonne de CO2par heure, soit plus de 4 000 tonnes par an.



