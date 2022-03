TotalEnergies : démarre la production de carburant aérien durable sur sa plateforme de Normandie

Paris, le 3 mars 2022 - TotalEnergies a démarré avec succès sur sa plateforme de Normandie la production de carburant aérien durable1 ou SAF (« Sustainable Aviation Fuel »).

Ce nouveau site vient compléter les capacités de production en biocarburants aériens durables de la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de l'usine d'Oudalle (Seine-Maritime).

TotalEnergies est ainsi en mesure de répondre à la demande de ses clients et à la législation française, qui fixe un taux d'incorporation de 1% de biocarburants aériens durables dans le SAF depuis le 1er janvier 2022.

TotalEnergies produira également des SAF à partir de sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-Marne) dès 2024.

L'ensemble de ces biocarburants aériens durables, destinés aux aéroports français, sera produit à partir de déchets et résidus, issus notamment de l'économie circulaire.

« En annonçant la production de carburants aériens durables sur un nouveau site en France, nous répondons à une demande forte du secteur aéronautique pour réduire son empreinte carbone. Nous confirmons également notre engagement envers nos clients en leur proposant des solutions pour réduire leurs émissions. Cela s'inscrit pleinement dans l'ambition Climat de la Compagnie d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ensemble avec la société », a déclaré Bernard Pinatel, Directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.



Les carburants aériens durables - SAF

Les carburants aériens durables sont une des solutions immédiatement disponibles pour une réduction significative des émissions de CO 2 du transport aérien. Ils peuvent être incorporés sans modification des infrastructures logistiques de stockage et de distribution, des avions, ou des moteurs existants. Leur utilisation progressive à l'échelle mondiale doit permettre de diminuer de façon significative les émissions de CO 2 du transport aérien, puisqu'ils permettent 80 % d'émissions de CO 2 en moins en moyenne sur l'ensemble de leur cycle de vie lorsqu'ils sont produits à partir de déchets et résidus.

TotalEnergies et les SAF

TotalEnergies a participé à de nombreuses initiatives depuis 2014. Ces dernières se sont fortement intensifiées en 2021, avec plusieurs « premières » nationales - première livraison de SAF à l'aéroport Charles de Gaulle, première offre permanente de SAF au Bourget - et mondiales - premiers vols avec 100% de SAF d'un hélicoptère Airbus motorisé par Safran à Marignane et d'un Airbus A319Neo à Toulouse.

En développant et en soutenant ainsi l'émergence d'une filière de carburants aériens durables, TotalEnergies confirme le rôle moteur de la France et de l'Europe pour accompagner l'innovation dans la transition énergétique et environnementale.

1Le carburant aérien durable (SAF) est issu du mélange de carburant aérien conventionnel (Jet-A1) et de biocarburant aérien durable, produit à partir de déchets et résidus issus notamment de l'économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées...). Ce dernier possède des propriétés similaires à celles du Jet-A1 et offre une réduction allant jusqu'à 80 % des émissions de CO 2 sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à son équivalent fossile.

À propos de la Plateforme Normandie de TotalEnergies

La plateforme Normandie est l'une des six plateformes intégrées de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies dans le monde. Elle regroupe sous une même entité une raffinerie, un site pétrochimique et un site de fabrication de polymères. La raffinerie de la plateforme Normandie est la plus grande de France : elle représente 12% de la capacité de raffinage du pays. Elle transforme chaque année près de 12 millions de tonnes de pétrole brut en quelques 200 produits de consommation courante : essence, gazole, kérosène, huiles, lubrifiants, carburants aériens durables… Sa production alimente le site pétrochimique et les unités de polymères pour la fabrication de granulés de matières plastiques entrant dans la composition de nombreux objets du quotidien. La Plateforme Normandie multiplie les démarches visant à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 avec pas moins de 14 projets actuellement menés, en cours de déploiement ou à l'étude : carburants aériens durables, électrification de la flotte de véhicules, ferme solaire, hydrogène bas carbone grâce à un projet de captage et stockage de CO 2 ...

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

