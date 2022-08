TotalEnergies dément alimenter les avions russes

En hausse en matinée dans le sillage du pétrole, TotalEnergies cède plus de 1% à 54,11 euros vers 16h. La major "multiénergies" a pourtant démenti les conclusions d'une enquête publiée dans Le Monde selon lesquelles le gaz du groupe français servait de carburant aux avions russes en Ukraine. "Non, TotalEnergies ne produit pas de kérosène pour l'armée russe", a déclaré le groupe pétrolier français dans un communiqué.



Selon le quotidien, TotalEnergies exploite, avec son partenaire local Novatek, un gisement d'où sont extraits des condensats de gaz, un hydrocarbure liquide qui, une fois transformé en kérosène, sert à ravitailler des avions de combat russes engagés dans la guerre en Ukraine. L'entreprise Terneftegaz, qui exploite ce gisement, est détenue à 49% par TotalEnergies et à 51% par Novatek.



" En tant qu'actionnaire minoritaire [19,4 %] de Novatek, TotalEnergies n'a aucun contrôle sur les activités opérationnelles de Novatek ", précise toutefois le groupe français.



Dans son communiqué, il rappelle qu'il n'est pas opérateur des installations de Terneftegaz, qui sont opérées par du personnel de Novatek, ajoutant qu'il "ne participe pas aux décisions de valorisation des condensats par Novatek " et n'a pas de contrôle sur ses ventes."



Interrogé sur son rôle dans Terneftegaz majoritairement détenu par le groupe russe, TotalEnergies répond que "les seuils de majorité dépendent de la nature des décisions".



Par ailleurs, le groupe français indique que l'activité de Terneftegaz étant autofinancée, "TotalEnergies n'a pas apporté de capital à Terneftegaz depuis 2015" et "ne perçoit pas de dividende de Terneftegaz depuis février 2022".



Toujours est-il- rapporte Le Monde - que les livraisons de Terneftegaz depuis cinq mois peuvent remplir 3 400 réservoirs de Soukhoï SU-34 (un avion bombardier).



"La participation de TotalEnergies dans la coentreprise Terneftegaz était valorisée à près de 197 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le coût pour son image risque d'être bien plus élevé", conclut le quotidien.