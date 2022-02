TotalEnergies : deux mesures face à la flambée de l'énergie

TotalEnergies a annoncé mercredi la mise en place de deux mesures de solidarité visant à aider ses clients les plus touchés par la hausse des prix du pétrole et du gaz.



Le groupe énergétique a notamment décidé de proposer un 'chèque' de 100 euros à ses clients gaz les plus modestes, qui avaient déjà bénéficié des 'chèques énergie' versés par le gouvernement en 2021.



Ce dispositif, qui doit concerner environ 200.000 de ses abonnés, va donc permettre de doubler le montant de l'aide de décembre.



TotalEnergies a également dévoilé une remise de cinq euros pour chaque plein de 50 litres (soit 10 centimes par litre de carburant) concernant 1150 stations-service situées en zones rurales, et ce pendant une période de trois mois.



Cette remise sur l'essence et le diesel, qui sera effectuée à la caisse à compter du 14 février, porte sur les communes de moins de 6000 habitants et les axes qui les relient.



Sont également concernées les stations TotalEnergies situées Outre-mer.



