TotalEnergies : double sa capacité de production de plastiques recyclés en France

Paris, 1er octobre 2021 - TotalEnergies a inauguré l'extension de Synova à Tillières-sur-Avre (Normandie), leader français dans la production de polypropylène recyclé. TotalEnergies double ainsi sa capacité de production de polymères recyclés mécaniquement pour répondre à la demande croissante de ses clients en plastiques durables, notamment les équipementiers et constructeurs automobiles ou encore le secteur de la construction.

Développer l'économie circulaire et durable

Les plastiques sont incontournables dans la vie de tous les jours en raison de leurs multiples propriétés, notamment leur légèreté, qui permettent par exemple à l'industrie automobile de réduire le poids des véhicules et donc la consommation de carburants et les émissions de CO 2 . Mais la question de la gestion de la fin de vie des plastiques reste cruciale, c'est pourquoi, TotalEnergies est engagé dans les activités de recyclage des plastiques dans une logique d'économie circulaire.

Afin de développer ses capacités de recyclage mécanique, TotalEnergies a ainsi acquis en 2019 Synova leader en France de la production de polypropylène recyclé à partir de matières plastiques provenant de déchets industriels, de la collecte sélective des déchets comme la poubelle jaune des particuliers ou encore des pièces automobiles comme les parechocs.

Grâce à l'installation de deux nouvelles lignes de production, Synova peut ainsi produire près de 45 000 tonnes par an de polypropylène recyclé mécaniquement et notamment une gamme à très haute performance mécanique contenant de la fibre de verre.

Valérie Goff, Directrice Polymères au sein de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies a déclaré : « Après l'annonce en 2020, sur notre plateforme zéro pétrole de Grandpuits, de la 1ère usine de recyclage chimique et de notre seconde usine de production de plastique biosourcé et biodégradable, ce projet d'extension de Synova nous permet de doubler nos capacités de production de recyclage mécanique en France. Nous sommes pleinement mobilisés pour répondre à la demande croissante de nos clients en polymères toujours plus performants et respectueux de l'environnement, tout en apportant des réponses concrètes au défi de la gestion de la fin de vie des plastiques. Cet investissement permet de contribuer pleinement à notre ambition de produire 30 % de polymères recyclés et renouvelables à horizon 2030. ».

TotalEnergies et le recyclage des plastiques

TotalEnergies s'est fixé comme ambition de produire 30 % de polymères recyclés et renouvelables d'ici 2030 et travaille sur tous les types de recyclage :

Sur le recyclage mécanique avec sa filiale Synova, leader français de la production de polypropylène recyclé destiné aux applications durables pour les secteurs comme l'automobile ou de la construction.

avec sa filiale Synova, leader français de la production de polypropylène recyclé destiné aux applications durables pour les secteurs comme l'automobile ou de la construction. Sur le recyclage chimique, TotalEnergies a notamment annoncé en septembre 2020, la construction de la 1ere usine de recyclage chimique de France sur sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits. Cette nouvelle usine utilisera la technologie brevetée par Plastic Energy qui permet de transformer des déchets plastiques habituellement non recyclables en une huile de pyrolyse appelée Tacoil. Cette huile servira ensuite de matière première dans les vapocraqueurs de TotalEnergies pour produire des polymères ayant des qualités identiques aux polymères vierges.

Par ailleurs, TotalEnergies est l'un des leaders mondiaux des bioplastiques. La joint-venture entre TotalEnergies et Corbion possède en Thaïlande une usine d'une capacité de 75 000 tonnes par an de PLA, un bioplastique 100 % biosourcé, recyclable et biodégradable. En septembre 2020, la JV a annoncé la création d'une 2ème usine d'une capacité de 100 000 tonnes/an sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits en France.

TotalEnergies est également membre fondateur de l'Alliance to End Plastic Waste, qui réunit une quarantaine d'entreprises de la chaîne de valeur des plastiques et des biens de consommation. Celles-ci se sont engagées à verser plus de 1 milliard de dollars, avec pour objectif d'atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2025 pour mettre en place des solutions permettant d'éliminer les déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans les océans.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

