TotalEnergies et Air France-KLM signent un contrat de fourniture de carburant d'aviation durable

TotalEnergies et Air France-KLM ont signé ce lundi un protocole d’accord portant sur la fourniture, par TotalEnergies, de plus d’un million de mètres cubes, soit 800 000 tonnes, de carburant d’aviation durable (ou SAF, Sustainable Aviation Fuel) aux compagnies du Groupe Air France-KLM sur une période de 10 ans, à partir de 2023. Ce carburant d’aviation durable sera produit par TotalEnergies dans ses bioraffineries et sera mis à la disposition des compagnies du Groupe Air France-KLM, principalement pour les vols au départ de la France (conformément à la législation française) et des Pays-Bas.Les carburants d'aviation durables permettent en moyenne une réduction d'au moins 80 % des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile.Air France-KLM a mis en place une politique d'approvisionnement stricte et s'engage à n'acheter que des SAF qui n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine ou animale, qui sont certifiés RSB* ou ISCC** pour leur durabilité et qui ne sont pas produits à partir d'huile de palme.Avec la signature de ce protocole d'accord, Air France-KLM et TotalEnergies réaffirment leur collaboration et leur objectif de favoriser le développement d'un secteur aérien plus responsable." Le développement des biocarburants constitue un des axes stratégiques pour notre Compagnie. Ce nouveau partenariat avec Air France-KLM illustre l'excellence de l'industrie et du secteur aéronautique français à s'engager en faveur d'un secteur aérien plus durable. En réduisant ainsi directement l'intensité carbone des produits énergétiques utilisés par nos clients du transport aérien, nous travaillons activement avec eux pour réaliser notre ambition d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société ", a déclaré Patrick Pouyanné, Président Directeur-General de TotalEnergies." Air France-KLM s'engage pleinement en faveur du développement de filières de production de SAF en Europe et à travers le monde. Ce protocole d'accord signé avec TotalEnergies est une nouvelle pierre en faveur de l'émergence d'une filière française à même de répondre aux besoins des compagnies aériennes, étape indispensable pour réussir la décarbonation de notre activité. Nous continuons d'accélérer nos efforts pour réduire au plus vite l'impact de nos opérations, et nous sommes impatients de travailler avec TotalEnergies pour accélérer nos efforts afin de réduire au plus vite l'impact de nos opérations ", a déclaré Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM.