TotalEnergies : et Amazon annoncent la signature d'un accord de collaboration stratégique

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce aujourd’hui une collaboration stratégique avec Amazon grâce à laquelle TotalEnergies aidera Amazon à atteindre son engagement d’utiliser 100% d’énergie renouvelable pour ses opérations, tandis qu’Amazon permettra à TotalEnergies d’accélérer sa transformation digitale. Cet accord stratégique s’appuie sur les domaines respectifs d’excellence de TotalEnergies et d'Amazon :

Energies renouvelables : TotalEnergies et Amazon ont conclu des contrats d’achat d’électricité (PPA) portant sur un engagement de 474 MW de capacité de production renouvelable aux États-Unis et en Europe, avec pour objectif d’étendre leur collaboration au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. En fournissant de l’énergie renouvelable et le cas échéant des solutions de stockage par batteries, TotalEnergies contribue ainsi à l’engagement d’Amazon d’utiliser 100% d’énergie renouvelable pour ses opérations d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Cloud Computing : TotalEnergies a conclu avec Amazon Web Services (AWS) un accord de fourniture de solutions cloud lui permettant d’accélérer sa transition vers le cloud, et par conséquent sa transformation numérique, la digitalisation de ses opérations et l’innovation digitale. En particulier, la Digital Factory de TotalEnergies bénéficiera de l'étendue et de l’expertise des services d'AWS : infrastructure, vitesse, fiabilité et services innovants. TotalEnergies évaluera également la technologie de calcul haute performance d'AWS pour améliorer la rapidité de ses workflows clés et accélérer l’innovation de ses différentes activités dans le monde.

« TotalEnergies est résolument engagé à réduire ses propres émissions de carbone et à aider ses clients à faire de même de même dans le monde entier. En signant cet accord, nous sommes fiers d’entamer cette collaboration clé avec Amazon et de les accompagner sur le chemin de la neutralité carbone. » déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Nous comptons également sur Amazon et AWS pour nous aider à accélérer encore le rythme de notre transformation numérique ».

« Travailler avec TotalEnergies sur des technologies de cloud innovantes pour réduire les émissions de carbone et présenter de nouvelles sources d'énergie renouvelables est une formidable opportunité. Cette collaboration va non seulement accélérer la migration de TotalEnergies vers le cloud, mais aussi contribuer à l'engagement d'Amazon d'alimenter ses opérations avec 100 % d'énergie renouvelable » a déclaré Kathrin Buvac, vice-présidente d'AWS Strategic Industries.

TotalEnergies, les renouvelables et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.

