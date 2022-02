TotalEnergies et EnBW remportent une concession pour développer une ferme éolienne en mer

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies TotalEnergies a annoncé lundi avoir été désigné vainqueur par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) de la concession maritime OCS-A 0538, à l'issue des enchères New York Bight organisées aux Etats-Unis.

Cet appel d'offres pour le développement d'une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey sur la côte Est des États-Unis a été obtenu pour un montant de 795 millions de dollars, soit environ 712 millions d'euros, conjointement par TotalEnergies et l'énergéticien allemand EnBW Energie Baden-Württember.

Située jusqu'à 87 kilomètres des côtes, cette concession s'étend sur une zone de 341 kilomètres carrés qui doit permettre le développement d'au moins 3 gigawatts de capacité de production, soit la fourniture en électricité de l'équivalent d'un million de foyers.

Le projet a pour objectif une mise en service d'ici 2028, a précisé TotalEnergies.

February 28, 2022 03:52 ET (08:52 GMT)