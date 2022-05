TotalEnergies et Ørsted s'associent pour répondre aux appels d'offres éolien offshore de la zone "Holland Coast West" aux Pays-Bas, avec pour objectif de parvenir à un impact net positif sur la biodiversité et le système énergétique néerlandais. Les deux sites concernés sont situés à 53 kilomètres des côtes néerlandaises et ont une capacité cumulée de près de 1,5 gigawatts (GW).



Leaders mondiaux des énergies renouvelables et de l'éolien offshore, Ørsted et TotalEnergies combineront leurs forces dans le cadre de ces appels d'offres en vue de contribuer à l'objectif des Pays-Bas de développer plus de 70 GW de capacité d'éolien offshore d'ici 2050 pour la production d'électricité associée à la production d'hydrogène à grande échelle.



En tant que plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, Ørsted dispose d'une expérience de pointe dans le développement et la construction de parcs offshore dans le respect le plus strict des principes de développement durable et d'écologie. Ørsted vise d'avoir un impact positif sur la biodiversité d'ici 2030.



En outre, Ørsted possède une expérience mondiale significative dans la fourniture d'énergie verte à grande échelle pour les communautés et l'industrie. La réalisation réussie - dans le respect des délais et du budget pendant une pandémie mondiale - du parc éolien de Borssele 1&2 démontre qu'Ørsted est un partenaire fiable pour la transformation verte des Pays-Bas.