TotalEnergies : et Plastic Energy s'unissent dans le recyclage chimique en Espagne

Plastic Energy et TotalEnergies ont signé un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques. Dans le cadre de cet accord, Plastic Energy construira sa seconde usine de recyclage chimique à Séville pour transformer, via leur procédé breveté, des déchets plastiques en une matière première recyclée appelée " TACOIL ". Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire.



L'usine, dont la mise en service est prévue pour début 2025, aura une capacité de traitement de 33 000 tonnes de déchets plastiques post-consommation, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement et l'incinération.



Le TACOIL produit sera utilisé dans la fabrication de polymères de haute qualité dans les unités de production de TotalEnergies basées en Europe, après la réussite des essais menés sur la plateforme pétrochimique de TotalEnergies à Anvers.



Dotés de propriétés identiques à celles des polymères vierges, ces polymères recyclés pourront entrer dans la composition de plastiques à usage alimentaire, tels que contenants souples ou rigides