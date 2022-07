TotalEnergies et Veolia s'associent pour construire une centrale solaire à Oman

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies TotalEnergies et le fournisseur de services aux collectivités Veolia ont annoncé mercredi avoir signé un accord pour lancer la construction du plus grand projet photovoltaïque destiné à alimenter une usine de dessalement d'eau de mer, dans la ville de Sur, à Oman.

La centrale sera située sur le terrain de l'usine de Sharqiyah Desalination, référence à Oman et dans le golfe Persique, qui fournit de l'eau potable à plus de 600.000 habitants de l'est du pays, ont indiqué les deux sociétés françaises dans un communiqué commun.

Ce projet solaire, d'une capacité de 17 mégawatts-crête, produira plus de 30 gigawatts-heures par an d'électricité verte, soit plus du tiers de la consommation quotidienne de l'usine de dessalement, lui permettant d'éviter près de 300.000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

July 27, 2022 02:23 ET (06:23 GMT)