En ligne avec sa stratégie de croissance dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL), TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la signature de deux nouveaux contrats de livraison à moyen et long terme en Asie.

Un contrat de vente (SPA) avec Indian Oil Corporation (IOCL) prévoit la livraison en Inde de 800 000 tonnes de GNL par an pendant dix ans à compter de 2026.

Un accord de vente (HoA) avec Korea South East Power prévoit la livraison en Corée du Sud d’environ 500 000 tonnes de GNL par an pendant 5 ans à compter de 2027.

Ces accords permettent à TotalEnergies de sécuriser des débouchés à moyen terme pour son portefeuille mondial d'approvisionnement en GNL. Ils renforcent également la présence de la Compagnie sur les marchés asiatiques, où elle est particulièrement engagée dans l’accompagnement de ses clients dans leurs stratégies de décarbonation.

« Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés par IOCL et Korea South East Power pour leur livrer du GNL, respectivement en Inde et en Corée. Ces contrats nous permettent de contribuer à la sécurité énergétique et à la transition de ces pays, envers lesquels notre engagement est durable, » a déclaré Gregory Joffroy, directeur GNL de TotalEnergies.

***

TotalEnergies, troisième acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 44 Mt vendues en 2023 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

