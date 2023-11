La major pétrolière française TotalEnergies a déclaré vendredi qu'elle évaluait l'impact des sanctions américaines sur le projet Arctic LNG 2 en Russie, dans lequel elle détient une participation directe de 10 % et un intérêt total de 21,5 % via sa participation dans la société gazière russe Novatek.

Contrairement à d'autres grandes compagnies pétrolières qui ont coupé les ponts avec le pays après son invasion de l'Ukraine, la société française a conservé plusieurs investissements en Russie, notamment des participations minoritaires dans les projets de gaz naturel liquéfié Yamal LNG et Arctic LNG 2.

Avant les dernières sanctions imposées par Washington jeudi, elle avait déclaré qu'elle honorerait ses contrats gaziers en Russie tant qu'il n'y aurait pas de sanctions à leur encontre.

"Les conséquences de la désignation d'Arctic LNG 2 comme entité SDN (special designated nationals) par les autorités américaines sur les engagements contractuels de TotalEnergies vis-à-vis d'Arctic LNG 2 sont en cours d'évaluation", a déclaré un porte-parole de TotalEnergies.

La société a également déclaré que depuis mars 2022, elle avait décidé de ne plus comptabiliser de réserves prouvées pour le projet Arctic LNG 2 et de ne plus y apporter de capitaux.

Au premier trimestre de l'année dernière, TotalEnergies a comptabilisé une dépréciation de 4,1 milliards de dollars, concernant notamment Arctic LNG 2, sur un total de 14,8 milliards de dollars de dépréciations d'actifs liées à la Russie pour l'ensemble de l'année 2022.

L'usine Arctic LNG 2 est située sur la péninsule de Gydan et disposera de trois lignes opérationnelles d'une capacité de 6,6 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié chacune.

Novatek, le plus grand producteur russe de GNL, est l'actionnaire de contrôle avec une participation de 0 % et prévoit de commencer la production d'ici la fin de l'année. Les deuxième et troisième lignes devraient entrer en service respectivement en 2024 et 2026.

TotalEnergies détient une participation de 19,4 % dans Novatek, qu'elle a annulée l'année dernière.

Les autres actionnaires du projet GNL sont CNPC et CNOOC Ltd (Chine), ainsi que Japan Arctic LNG (consortium de Mitsui & Co, Ltd. et JOGMEC), qui détiennent chacun une participation de 10 %.