TotalEnergies fait appel à Jean-Christophe Rufin pour une mission au Mozambique

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, s'est rendu au Mozambique dans la province du Cabo Delgado pour faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire. Il s'est rendu sur le site industriel d'Afungi, le "resettlement village" de Quitunda, a visité les villes de Palma et Mocimboa da Praia et a rencontré le Président Filipe Nyusi pour évoquer l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Cabo Delgado, où se situe le projet Mozambique LNG. Il a confié à Christophe Rufin une mission indépendante d'évaluation de la situation humanitaire dans cette province.



Cette mission évaluera également les actions prises par Mozambique LNG et proposera le cas échéant les actions complémentaires à mettre en œuvre. Le rapport de cette mission sera rendu fin février et ses conclusions seront partagées avec l'ensemble des partenaires de Mozambique LNG, auxquels il appartiendra de décider si les conditions sont réunies pour une reprise des activités du projet.



Mozambique LNG est le premier développement à terre d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays. Le projet comprend le développement des champs Golfinho et Atum situés dans l'Offshore Area 1 et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an (Mt/a).



Jean-Christophe Rufin est une personnalité reconnue pour son expertise dans les domaines de l'action humanitaire et des droits humains.