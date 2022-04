TotalEnergies grimpe en Bourse après une performance record au 1er trimestre

(Actualisation: commentaires du PDG et du directeur financier sur le deuxième trimestre, l'exposition à la Russie et la transition énergétique, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action TotalEnergies gagne 4,2% à 47,05 euros jeudi, après que le groupe pétrolier a publié des résultats en forte progression au premier trimestre, grâce à la hausse des prix du gaz et du pétrole et en dépit d'une provision de 4,1 milliards de dollars liée au projet Arctic LNG 2 en Russie.

"Le rebond des prix de l'énergie constaté au second semestre 2021 s'est amplifié au premier trimestre 2022 à la suite de l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, avec des prix du pétrole dépassant les 100 dollars le baril et des prix du gaz en Europe et en Asie historiquement élevés au-dessus de 30 dollars par million de btu [British thermal unit, ndlr] sur le trimestre", a indiqué le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Avec des prix élevés et une production robuste, le deuxième trimestre de TotalEnergies pourrait être un peu meilleur que le premier, a souligné le dirigeant lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Si les prix des hydrocarbures ont soutenu les résultats du groupe en début d'année, TotalEnergies a dû provisionner dans ses comptes au 31 mars un montant de 4,1 milliards de dollars en lien avec son projet de gaz naturel liquéfié Arctic LNG 2 en Russie. Cette décision est la conséquence des sanctions adoptées par l'Union européenne contre Moscou.

La principale exposition de TotalEnergies à la Russie réside à présent dans sa participation de 20% dans le terminal Yamal LNG, situé dans le nord-ouest de la Sibérie. Ce terminal est opéré par le groupe russe Novatek, dont TotalEnergies est actionnaire à hauteur de 19,4%.

Les actionnaires de Novatek ont par ailleurs approuvé la semaine le versement d'un dividende, qui devrait être versé en roubles, mais auquel TotalEnergies n'est pas certain d'avoir accès en raison des sanctions européennes et russes, a indiqué Patrick Pouyanné. Cependant, le montant concerné - d'environ 250 millions de dollars - n'est pas significatif pour TotalEnergies, a précisé le dirigeant.

Résultat net ajusté record

Au premier trimestre, TotalEnergies a dégagé un résultat net part du groupe de 4,9 milliards de dollars, comparé à 3,34 milliards de dollars sur la même période de 2021.

Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, a progressé à 9 milliards de dollars au premier trimestre, après 3 milliards de dollars un an auparavant. Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un résultat net ajusté de 7,89 milliards de dollars.

Le résultat net ajusté des trois premiers mois de 2022 représente le "résultat trimestriel le plus élevé de l'histoire de l'entreprise", a souligné le directeur financier de TotalEnergies, Jean-Pierre Sbraire, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Sur les trois premiers mois de 2022, le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 9,46 milliards de dollars, contre 3,49 milliards de dollars au premier trimestre de 2021. La principale division de Total, l'exploration-production, a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 5,02 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,98 milliard de dollars un an plus tôt. La division "Integrated Gas, Renewables & Power", qui comprend notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'électricité, a vu son résultat opérationnel ajusté atteindre 3,05 milliards de dollars, après 985 millions de dollars au premier trimestre 2021.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté du groupe s'est élevé à 17,42 milliards de dollars, contre 8,17 milliards de dollars un an plus tôt.

Accélération de la transition énergétique

Sur le plan des investissements, TotalEnergies a indiqué compter réaliser des investissements nets "tendant vers 15 milliards de dollars en 2022, dont 25% dans les renouvelables et l'électricité".

TotalEnergies voit la manne apportée par la hausse des prix des hydrocarbures comme une "opportunité pour accélérer la transition" énergétique du groupe, a déclaré Patrick Pouyanné.

Le groupe prévoit ainsi de se concentrer sur le GNL, l'électricité et les renouvelables, a indiqué le dirigeant, soulignant l'importance de la faisabilité de l'intégration des sociétés acquises. "Je ne suis pas un grand adepte des opérations de grande échelle", a-t-il ajouté.

En outre, concernant les renouvelables, "il y a une importante bulle alors la patience est primordiale", le groupe privilégiant la valeur sur le volume des acquisitions, a expliqué Patrick Pouyanné.

Dans le même temps, TotalEnergies va procéder à des cessions ciblées, notamment d'actifs pétroliers qu'il juge non stratégiques. Le dirigeant a ainsi indiqué jeudi l'intention de TotalEnergies de céder sa participation de 10% dans des permis pétroliers terrestres opéré au Nigeria par Shell Petroleum Development Company (SPDC).

En outre, le conseil d'administration de TotalEnergies a validé une augmentation de 5% du premier acompte sur dividende versé au titre de l'exercice 2022, à 0,69 euro par action, et a autorisé le groupe à racheter jusqu'à 3 milliards de dollars d'actions au premier semestre, a indiqué Patrick Pouyanné.

Ce nouveau montant représente une hausse d'un milliard d'euros par rapport ce qui avait été annoncé en février et implique que les rachats doubleront au deuxième trimestre, pour atteindre 2 milliards d'euros, a précisé Patrick Pouyanné.

