TotalEnergies : l'UE autorise deux acquisitions conjointes

La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Clearway Energy Group et SunPower Group, tous deux basés aux États-Unis, par le français TotalEnergies et l'américain Global Infrastructure Management.



Clearway Energy Group est un investisseur en infrastructures énergétiques se concentrant sur les investissements aux États-Unis.



SunPower Group est un fournisseur de technologies solaires et de services énergétiques aux États-Unis et au Canada.



TotalEnergies est une société d'énergie cotée en bourse active à l'échelle mondiale dans l'industrie pétrolière et gazière.



GIP est un gestionnaire de fonds d'infrastructure mondial indépendant principalement axé sur l'investissement dans les secteurs des transports, de l'énergie, des infrastructures numériques et des déchets et des eaux.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché concerné.



