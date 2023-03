TotalEnergies, opérateur du projet, annonce le lancement des études d'ingénierie (FEED – front end engineering and design) intégrées pour le projet Papua LNG. Suite aux études préliminaires, afin de maximiser les synergies et de réduire les coûts, les partenaires de Papua LNG ont fait le choix d'un concept comprenant quatre trains de liquéfaction électriques (e-trains), d'une capacité totale de 4 Mt/an. Ces trains seront construits au sein de l'usine de liquéfaction existante de PNG LNG à Caution Bay.



Papua LNG a par ailleurs sécurisé l'utilisation de 2 Mt/an de capacité de liquéfaction supplémentaire dans les trains existants de PNG LNG. Avec l'utilisation de ces trains électriques et la réinjection du CO2 natif dans les réservoirs, Papua LNG démontre son engagement à réduire l'intensité carbone du projet. La construction et l'opération de ces trains de liquéfaction électriques sera confiée à ExxonMobil, opérateur du projet PNG LNG depuis 2014.





Dans le cadre de cette intégration entre Papua LNG et PNG LNG, TotalEnergies annonce également la signature d'un protocole d'accord non engageant avec JX Nippon en vue de la cession d'une participation de 2% dans Papua LNG (après exercice par Kumul de son droit d'entrée). JX Nippon, filiale du groupe ENEOS, détient déjà une participation de 4,7 % dans PNG LNG.





TotalEnergies détient une participation de 40,1 % dans Papua LNG, aux côtés de ses partenaires ExxonMobil (37,1 %) et Santos (22,8 %). L'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée pourra exercer un droit d'entrée à hauteur de 22,5 % lors de la décision finale d'investissement, prévue entre la fin 2023 et le début 2024. La production devrait démarrer quatre ans plus tard.