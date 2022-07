TotalEnergies : le développement du projet Papua LNG se poursuit

TotalEnergies, en sa qualité d’opérateur, annonce le lancement de la première phase des études d’ingénierie (FEED – front end engineering and design) pour les installations de production amont du projet Papua LNG. En parallèle, les études pour les installations aval de liquéfaction progressent conformément au planning global du projet, avec comme objectif de lancer un FEED intégré au quatrième trimestre de cette année. La décision finale d’investissement est attendue vers la fin de l’année 2023, pour un démarrage de la production fin 2027.



" Le projet Papua LNG est bien positionné pour contribuer à la croissance du marché mondial du GNL et, notamment, pour approvisionner les clients situés en Asie qui cherchent à remplacer le charbon par du gaz, conformément à notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial " a déclaré Julien Pouget, Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l'Asie-Pacifique.