TotalEnergies livre ses principaux indicateurs pour le quatrième trimestre 2022

TotalEnergies livre ses principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du quatrième trimestre de 2022. Le cash-flow des activités de GNL et de négoce du gaz est attendu en hausse par rapport au trimestre précédent, malgré la baisse des prix du gaz, tirant parti de son portefeuille intégré. La production d'hydrocarbures est attendue à plus de 2,8 Mbep/j sur le trimestre, en hausse de 5% par rapport au trimestre précédent, bénéficiant de la montée en puissance des projets (Mero 1, Ikike) et du retour de la production de Kashagan.



En outre, les résultats de l'Aval devraient rester solides, sans atteindre les performances des deux trimestres précédents qui avaient bénéficié d'un environnement extrêmement favorable.



Conformément aux normes comptables applicables, l'Energy Profits Levy (EPL) au Royaume-Uni sera comptabilisée au quatrième trimestre en résultat courant à hauteur de 0,4 milliard de dollars, hors 0,3 milliard de dollars d'impact négatif sur la position d'impôt différé comptabilisé en élément non récurrent. L'impact de l'EPL en résultat courant sur l'année 2022 devrait ainsi s'élever à 1 milliard de dollars.



La contribution de solidarité européenne 2022, y compris la contribution 2022 sur la rente infra-marginale de la production d'électricité seront comptabilisées au quatrième trimestre en éléments non récurrents pour un total de 1,1 milliard de dollars.



La dépréciation exceptionnelle en lien avec la déconsolidation de la participation de 19,4% dans Novatek à compter du 31 décembre 2022 est estimée à environ 4 milliards de dollars après prise en compte de l'évolution du rouble.



Enfin, les rachats d'actions ont été de 2 milliards de dollars sur le quatrième trimestre 2022 et devraient se poursuivre au même rythme au premier trimestre 2023.