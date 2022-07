TotalEnergies : marge de raffinage plus que triplée

TotalEnergies indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a bondi à 145,7 dollars par tonne au deuxième trimestre 2022, contre 46,3 dollars au trimestre précédent et 10,2 dollars un an auparavant.



Pour rappel, cette marge est égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes.



Par ailleurs, le groupe énergétique précise que sur le trimestre écoulé, le prix moyen du baril du Brent est ressorti à 113,9 dollars le baril ($/b), le prix moyen de ventes des liquides à 102,9 $/b, celui du gaz à 11,01 $/Mbtu et celui du GNL à 13,96 $/Mbtu.



