TotalEnergies: meilleure information souhaitée sur la stratégie climatique

Paris (awp/afp) - Le groupe Meeschaert Amilton AM, gestionnaire d'actifs représentant 0,8% du capital de TotalEnergies, a annoncé jeudi avoir déposé une résolution en vue de l'assemblée générale (AG) demandant une meilleure information des actionnaires concernant la stratégie climatique du groupe.

Il s'agit concrètement "d'évaluer et d'anticiper les risques climatiques liés à la transition zéro carbone" afin de permettre aux actionnaires "d'avoir accès à des informations complètes et de qualité sur la stratégie climat qui pourraient impacter la valeur future de leurs investissements", explique Meeschaert Amilton AM dans l'exposé des motifs de la résolution, que l'AFP a pu consulter.

"Il y a eu des avancées depuis 2020 mais il en reste encore à faire sur l'ensemble des activités au niveau global. L'article 29 de la loi climat nous impose en tant que gestionnaires d'informer sur le niveau de décarbonation des nos investissements, ces informations nous sont nécessaires", a expliqué à l'AFP Aurélie Baudhuin, directrice générale déléguée de la recherche ISR (investissement socialement responsable) pour Meeschaert.

Parmi les informations supplémentaires demandées, la résolution pointe notamment la publication d'objectifs de court et moyen terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l'investissement par activité économique et par orientation, entre maintenance et développement, en particulier pour les activités pétrolières et gazières.

Il s'agit de la deuxième résolution déposée par un groupe d'actionnaires relative à la politique climatique du groupe pétrolier.

Onze investisseurs néerlandais, qui représentent également 0,8% du capital de TotalEnergies, ont eux aussi déposé une résolution demandant au groupe de se conformer à l'accord de Paris sur le climat.

"L'angle des deux résolutions est un peu différent", a précisé Mme Baudhuin, "mais elles sont du même coup complémentaires".

La major pétrolière a rappelé son "engagement pris en mai 2021 de rendre compte à l'AG des progrès réalisés en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone".

Le groupe "soumettra son rapport 'Sustainability and Climate' au vote consultatif des actionnaires", ajoute-t-il, jugeant cette démarche "innovante et un réel progrès au sein du CAC 40".

Le secteur des énergies fossiles est sous pression des défenseurs de l'environnement et désormais des investisseurs. Des actionnaires avaient déjà déposé une résolution en 2020 pour l'AG de TotalEnergies et le conseil d'administration du groupe avait l'an dernier présenté son propre texte sur le sujet.

afp/buc