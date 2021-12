TotalEnergies : met en service du plus grand site de stockage d'électricité par batteries en France

Paris, 21 décembre 2021 - TotalEnergies a mis en service le plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France. Situé au sein de l'Etablissement des Flandres à Dunkerque, ce site répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh. Il est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l'industrie.

Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres long terme du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) en février 2020, où TotalEnergies s'est vu attribuer des capacités de stockage par batteries en France. La mise en service complète du site fait suite au démarrage d'une première tranche de 25 MW en janvier 2021.

Une expertise industrielle qui a fait ses preuves

La mise en service de ce site constitue une nouvelle étape dans le développement des capacités de stockage d'énergie par batteries de TotalEnergies. Avec ce projet, TotalEnergies contribue à :

assurer une quantité suffisante d'électricité sur le réseau national notamment en période hivernale ;

garantir la sécurité du réseau en servant de réserve primaire 1 ;

; accompagner la production d'énergie renouvelable en intégrant davantage d'électricité verte sur le réseau.

« Nous sommes fiers de la mise en service du plus grand site de stockage en France et d'apporter ainsi notre concours à RTE, gestionnaire du réseau, pour en garantir la stabilité et permettre un développement accru des énergies renouvelables », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « Fort de la réussite de ce projet et de du savoir-faire de Saft en matière de stockage d'électricité par batteries, TotalEnergies entend déployer ses solutions de stockage, notamment dans les pays où la Compagnie développe activement des énergies renouvelables. »



1Première sécurité du réseau permettant de rapidement contrebalancer un déséquilibre de la fréquence nominale de 50Hz en arrêtant sa dérive : activation automatique, dans un délai de 15 à 30 secondes.

***

TotalEnergies et l'électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'activités dans les renouvelables et l'électricité. À fin 2021, la capacité brute de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies est de plus de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Saft

Détenue à 100% par TotalEnergies, Saft est une entreprise spécialisée dans les batteries de pointe pour l'industrie, de la conception et du développement à la production, en passant par le sur-mesure et la prestation de services. Depuis plus de 100 ans, Saft fournit des batteries et systèmes à la durée de vie toujours plus longue, pour des applications critiques, notamment la sécurité, l'alimentation de secours et la propulsion. Notre technologie innovante, sûre et fiable offre une performance élevée sur terre, en mer, dans les airs comme dans l'espace. Saft alimente l'industrie et les villes connectées, mais fournit également une alimentation de secours dans les environnements les plus reculés et inhospitaliers, du Cercle arctique au désert du Sahara.

Contacts TotalEnergies

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l [email protected] @TotalEnergiesPR

@TotalEnergiesPR Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l [email protected]

Contact Saft

Antoine Frenoy, Responsable relations médias l Tél. : +33 1 58 63 16 60 l [email protected]



Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d'Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission ("SEC").