TotalEnergies n’apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie. Le groupe condamne l’agression militaire de la Russie envers l’Ukraine qui a des conséquences tragiques pour les populations et menace l’Europe. TotalEnergies se mobilise pour fournir du carburant aux autorités ukrainiennes et de l’aide aux réfugiés ukrainiens en Europe. TotalEnergies approuve l’étendue et la force des sanctions mises en place par l’Europe et les mettra en œuvre quelles que soient les conséquences (en cours d’évaluation) sur la gestion de ses actifs en Russie.