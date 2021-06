TotalEnergies : Réponses en Assemblée générale aux questions écrites posées dans le cadre prévu par la règlementation (pdf - 1,5 Mo)

Réponses aux questions écrites 1. Courrier reçu du FIR En vertu des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, ainsi que des dispositions de l'article 8-2 II 1er du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, telle que modifiées par l'article 8 du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, le Président du Conseil d'Administration a reçu le 7 mai 2021 par lettre recommandée avec demande d'AR envoyée le 5 mai 2021, soit une date de réception au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date d'assemblée générale du 28 mai 2021 (la date ultime possible de réception étant ainsi le 26 mai 2021), treize questions écrites de la part du FIR (Forum de l'investissement responsable), actionnaire, lettre à laquelle est jointe une attestation de détention de 1 action de la Société. Le Président-Directeur Général rappelle qu'aux termes de l'article L. 225-108 du Code de Commerce modifié par l'article 18 de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, le Conseil d'Administration dispose désormais de la faculté de déléguer l'un de ses membres et le directeur général pour répondre aux questions écrites posées par un actionnaire dans les conditions prévues par cet article. Le Président-Directeur Général rappelle également que, lors de sa réunion du 17 mars 2021 le Conseil d'Administration l'a délégué pour répondre aux questions écrites posées par les actionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 225-108 du Code de Commerce. Le Président-Directeur Général fait part au Conseil d'Administration du projet de réponses aux questions du FIR qui a été préparé. Environnement Question n°1 : Pour être en ligne avec l'Accord de Paris, quels sont les montants de CAPEX à horizon 2025 Comment ces CAPEX seront répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur entre CAPEX de maintenance et CAPEX de croissance ? Quelle est la répartition géographique ? Réponse : La politique d'investissement du Groupe vise à accompagner le déploiement de la stratégie de transformation de TotalEnergies en une compagnie multi-énergies et son ambition d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. À court terme, compte tenu des incertitudes liées à la pandémie, TotalEnergies maintient une discipline forte sur les dépenses et prévoit un montant d'investissements nets en 2021 de l'ordre de 12 à 13 milliards de dollars. Entre 2022 et 2025, TotalEnergies prévoit un montant des investissements nets entre 13 et 16 milliards de dollars par an, dans un environnement de prix du Brent compris entre 50 et 60 $/b. Les CAPEX (investissements nets) seront alloués selon les orientations suivantes : Environ la moitié des CAPEX sera allouée à la croissance du groupe, principalement : Les investissements dans les énergies renouvelables et l'électricité devraient représenter environ la moitié de ces investissements de croissance, permettant de soutenir la transformation de TotalEnergies et son expansion sur le marché des énergies renouvelables à la fois au travers du développement de ses capacités de production et de distribution d'électricité, et de prises de positions dans la mobilité électrique en Europe. 1

Dans le cadre de la 14ème résolution soumise à l'Assemblée Générale des actionnaires, le Groupe a indiqué que les investissements dédiés aux renouvelables et l'électricité représenteront au moins 20% de ses investissements annuels à compter de 2021. Les investissements dans le GNL (énergie de transition) qui devraient représenter entre 15% et 20% des investissements nets du Groupe, afin de renforcer sa capacité de production et développer de nouveaux marchés grâce à des projets d'usines de liquéfaction ou de regazéification, tout en investissant dans la décarbonation du gaz naturel par le biogaz, le biométhane et l'hydrogène. A noter que le Groupe entend également poursuivre ses investissements dans les puits naturels de carbone à hauteur de 100 millions de dollars par an et dans le captage et stockage du CO2 (CCS), également à hauteur de 100 millions de dollars par an, ce montant incluant des programmes de R&D visant à développer des technologies d'émissions négatives. L'autre moitié des CAPEX sera allouée au maintien des activités de la chaine pétrolière et gazière, consacrés à l'entretien des actifs existants et au développement de projets permettant le maintien des niveaux de production existants. TotalEnergies est implanté industriellement et commercialement dans plus de 130 pays, répartis sur cinq continents, avec trois piliers historiques : l'Europe, l'Afrique et le Moyen- Orient. La transformation du groupe en vue de s'établir comme un des leaders des renouvelables devrait se traduire par une diversification géographique des investissements, avec par exemple, suite à la prise de participation en 2020 en Inde de 20% d'Adani Green Energy, des investissements en croissance dans ce pays Question n°2 : Comment limitez-vous l'impact de la perte de biodiversité sur vos revenus futurs ? Précisez les indicateurs et moyens mis en place. Réponse : La perte de biodiversité génère des risques de différentes natures pour les revenus futurs de Total et notamment dans les domaines de l'approvisionnement en matières premières, l'accès aux territoires pour conduire ses activités et l'acceptabilité de ses opérations. Dans ce contexte, la biodiversité a été identifiée comme un enjeu majeur pour la Compagnie et diverses mesures en faveur de la biodiversité ont été déployées sur le terrain. La Compagnie reconnait le constat de l'IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) dans son rapport de 2019 sur la perte massive et mondiale de biodiversité en cours, causée par les activités humaines, notamment par le changement d'usage des sols, la surexploitation des ressources naturelles et l'impact du changement climatique. La biodiversité et les services rendus par la nature sont essentiels et leur perte représente un risque majeur pour l'humanité. Les entreprises ont ainsi un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité, en limitant leurs impacts résiduels négatifs et recherchant des résultats positifs, y compris des opportunités liées au climat. Bien que les enjeux de biodiversité aient un aspect local important, l'impact sur celle-ci est aussi global en raison du changement climatique. Conscient de la nécessité de protéger la nature dont l'humanité dépend, et en lien avec son engagement de contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, TotalEnergies s'assure de la prise en compte de la biodiversité dans toutes ses activités. Un des axes de Total pour les ODD consiste en l'excellence environnementale : se montrer 2

exemplaire en matière de gestion de l'environnement et de l'utilisation des ressources naturelles de la planète, contribuant ainsi directement aux ODD 12 (consommation et production durables), 14 (Vie aquatique) et 15 (Vie terrestre). Une politique biodiversité destinée à couvrir les impacts globaux du changement climatique, les impacts locaux ou ordinaires de la compagnie et les impacts potentiels de la chaîne d'approvisionnement sur la biodiversité a été définie. Cette politique a pour objet de protéger la Compagnie des risques ou impacts associés à la biodiversité (difficultés d'approvisionnement, réputation, licence d'exploitation, impacts directs sur les sites…), elle comprend les éléments suivants : Impact global sur la Biodiversité : L'Ambition Climat de la Compagnie et son objectif de Neutralité 2050 sont le principal levier permettant de gérer et réduire l'impact sur la biodiversité sur le plan global. Les différents volets de cette ambition y compris les puits de carbone naturels permettent de réduire la part de contribution directe et indirecte de la Compagnie en matière de changement climatique et donc de réduire la pression sur la biodiversité globale. La prise en compte des risques d'impact sur la biodiversité des énergies renouvelables est intégrée aux règles de gestion des projets et opérations de la Compagnie ; ainsi TotalEnergies a, en 2020, intégré dans son référentiel les bonnes pratiques de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) en la matière. La nouvelle entité, Nature Based Solutions, dédiée aux investissements dans les puits de carbones naturels, financera, développera et gérera des activités qui séquestreront naturellement du carbone (reforestation, agriculture régénérative, etc.) et d'autre part, assurera la protection de milieux stockant déjà des quantités importantes de carbone. Ces activités produiront simultanément des co-bénéfices sociaux, économiques et environnementaux, notamment en matière de biodiversité pour les communautés locales. A titre d'exemple, en 2021, TotalEnergies et un de ses partenaire ont signé avec la République du Congo un partenariat pour une opération de boisement de grande ampleur : la plantation d'une nouvelle forêt de 40 000 hectares sur les plateaux Batéké. Impact local ou ordinaire sur la Biodiversité : En 2020, la Compagnie étend son ambition en matière de biodiversité à l'occasion de la préparation du Plan Mondial de la Biodiversité des Nations Unies qui a pour objectif de préserver la biodiversité mondiale. L'ambition biodiversité comporte quatre axes, avec un objectif global à 2025 et porte principalement sur l'empreinte directe des opérations de la Compagnie : 1/L'évitement par le biais de zones d'exclusions volontaires, 2/La gestion de Biodiversité dans les Projets, 3/ La gestion de la Biodiversité sur ses sites existants et dans le cadre des cessations d'activités et 4/La promotion de la Biodiversité. Ces 4 axes sont associés des engagements publics au format SMART dans le cadre de l'initiative Act4Nature Internationale. La Compagnie favorise en premier lieu l'évitement des impacts avec des zones d'exclusion volontaire, notamment dans les zones du patrimoine naturel de l'UNESCO ainsi que dans les zones fragiles tel que la banquise arctique pour ses activités d'exploration & production qui correspondent aux activités les plus risquées pour la biodiversité. A la date du 31 décembre 2020, aucun de nos sites d'exploration ou d'extraction de pétrole ou de gaz ne se situe dans une zone du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO et la Compagnie n'a aucune licence d'exploration dans la zone de banquise arctique. La Compagnie met à jour annuellement son registre biodiversité où 100% des sites sont évalués pour leur sensibilité et risque en matière de biodiversité, selon les critères de UNESCO et de l'UICN (World Database on Protected Areas). TotalEnergies est membre 3

fondateur depuis 2004 du programme PROTEUS (UNEP-WCMC, World Conservation & Monitoring Center) ce qui lui assure un accès mensuel aux données de biodiversité mondiales les plus précises. Les enjeux biodiversité dans les projets du groupe sont gérés suivant la séquence ERC (éviter, réduire et au besoin compenser) et pour chaque nouveau projet situé dans les zones d'intérêt pour la biodiversité que sont les zones UICN I à IV et les zones humides de la Convention Ramsar, un plan d'action en faveur de la biodiversité est mis en place (fin 2020, seuls 5 projets et 2 sites en production nécessitaient un plan d'action biodiversité). De plus, pour chaque nouveau projet qui se situerait dans une zone d'intérêt prioritaire pour la biodiversité que sont les zones UICN I à II et les zones Ramsar, TotalEnergies s'engage à produire un impact positif net sur la biodiversité, attesté par une institution tierce (fin 2020 seul 2 PAB à gain net sont prévus pour les projets du Groupe). Sur chaque site existant important pour l'environnement (tous les sites en production de l'exploration-production, les raffineries, les sites de pétrochimie et de polymères, les centrales électriques à gaz) un plan d'action en faveur de la biodiversité est défini sur la période 2021- 2025 et déployé au plus tard d'ici fin 2025 ; un programme a été établi avec 4 sites concernés en 2021 et 14 sites en 2022. TotalEnergies rend compte de leur mise en œuvre publiquement et notamment via son reporting dans le cadre de l'initiative Act4Nature, à laquelle il est la seule compagnie pétrolière d'importance à adhérer. Par ailleurs, lorsqu'un site cesse son activité, TotalEnergies étudie la création de zones riches en biodiversité (habitats pour espèces rares, sanctuaires de biodiversité ...) comme une des options de remise en état de ce site ; en 2020 environ 17 sites sont candidats à cette démarche et plusieurs sites ont déjà fait l'objet d'une valorisation de la biodiversité. Impact de la chaîne d'approvisionnement sur la Biodiversité La Compagnie a l'ambition d'une intégration progressive de la biodiversité dans les décisions tout au long de ses chaînes de valeur, de la production des matières premières naturelles jusqu'à la fin de vie des produits après usage par les consommateurs (engagement commun n°4, Act4nature). Le questionnaire RSE de la base de données fournisseurs de la Compagnie intègre la Biodiversité comme critère systématique de qualification des fournisseurs de biens. Par conséquent les fournisseurs ayant des activités d'extraction de matière première ou de production dans les zones du patrimoine naturel de l'UNESCO ne peuvent pas devenir fournisseurs de la Compagnie. TotalEnergies identifie aussi ses fournisseurs ayant des activités situées dans les aires protégées (IUCN I à IV et zones humides Ramsar) et exige qu'ils aient des plans d'action biodiversité pour gérer leurs impacts, en l'absences desquels ces fournisseurs ne peuvent pas non plus devenir fournisseurs du Groupe. Pour ce qui concerne spécifiquement ses approvisionnements d'origine agricole, partout dans le monde, des exigences de durabilité sont respectées par les biocarburants incorporés par la Compagnie en application des réglementations en vigueur. TotalEnergies commercialise et produit des biocarburants pour partie issus de matières premières agricoles. Tous les biocarburants incorporés par la Compagnie en Europe sont certifiés durables type ISCC EU selon un système de bilan massique exigé par l'Union Européenne. Cette certification impose des critères de durabilité et de traçabilité des huiles (bilan carbone, non-déforestation, bonne utilisation des terres, respect des droits humains). Pour aller plus loin La Compagnie mène plusieurs programmes de R&D en matière de gestion d'impact sur la biodiversité. Parmi eux, figurent le développement, avec l'UNEP-WCMC d'une méthodologie d'indicateurs d'empreinte biodiversité consolidable au niveau TotalEnergies et incluant la métrique STAR (Species Threat Abatement Reduction) développée par l'UICN. Cette méthodologie qui est en outre soutenue par Fauna Flora International et Conservation International a vocation à devenir un standard international. La R&D de TotalEnergies mène des travaux avec le UNEP-WCMC sur la cartographie des zones vulnérables au changement 4

climatique qui pourraient être pris en compte dans le cadre des futurs projets et activités en termes notamment d'évaluation et gestion d'impact cumulés. Enfin, une démarche de mécénat destinée à participer à l'effort mondial de la restauration et de la promotion de la biodiversité, est menée dans le cadre du programme Climat, Littoraux et Océans de Total Foundation. TotalEnergies souhaite soutenir des actions de sensibilisation et d'éducation des jeunes à la biodiversité et des actions de recherche. TotalEnergies s'engage également à partager les données de biodiversité collectées dans le cadre des études environnementales sur les projets de la Compagnie avec la communauté scientifique et le grand public ; le Groupe a rejoint la plateforme internationale Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Les premières données chargées concernent les projets du Groupe en Angola et au Danemark. TotalEnergies est la seule super major à partager de la sorte ses données biodiversité. Question n°3 : Comment anticipez-vous la raréfaction de certaines ressources naturelles et les difficultés d'approvisionnement de vos ressources stratégiques ? En quoi cela affecte-t-il vos modèles économiques et comment sécurisez-vous vos filières d'approvisionnement ? Réponse : De par ses activités historiques dans le pétrole et le gaz, TotalEnergies a une longue expérience des cycles qui caractérisent les matières premières et des tensions sur les chaînes de valeur qui en résultent périodiquement. Les équipes Achat de la Compagnie ont mis en place depuis de nombreuses années des stratégies de diversification des fournisseurs, de qualification de nouveaux d'entrants et de substitution entre composants ou équipements, afin de sécuriser au mieux les filières d'approvisionnement clé. Ce savoir-faire s'avère très utile pour les nouveaux métiers de TotalEnergies où les tensions sur chaînes de valeur existent aussi : à titre d'illustration, c'est le cas actuellement pour les panneaux photovoltaïques et pour certaines turbines éoliennes. Ces tensions sont liées pour partie à la crise Covid (difficultés de logistique) et pour partie à des hausses du prix des matières premières (polysilicium, acier, cuivre, aluminium…). TotalEnergies a mis en place dès 2014 une antenne d'Achats basée à Shanghai avec pour objectif d'améliorer l'accès direct aux fournisseurs chinois. Ceux-ci sont devenus incontournables sur le marché des renouvelables. L'équipe Achats de Shanghai participe à la maîtrise des coûts, assure une veille des acteurs chinois afin d'anticiper d'éventuels problèmes d'approvisionnement et met en place des contrats cadre et partenariats avec les fournisseurs jugés stratégiques, afin de mitiger la volatilité des prix. En revanche, l'expérience du photovoltaïque sur la décennie passée a montré que la signature de contrats d'achat ferme long terme et à prix fixe sur des marchés de matières premières par nature cycliques peut s'avérer contre-productive. TotalEnergies n'a donc pas recours à de tels contrats d'achat de long terme. La question des approvisionnements stratégiques se pose aussi pour notre filiale SAFT, dont certaines batteries intègrent des métaux dits « rares » tels que le nickel, le cobalt ou le lithium. SAFT achète ces métaux à différents points de leur chaîne de transformation (métal, dérivés chimiques, matières actives de cellules, cellules complètes) et à différents fournisseurs, dans le but de diversifier ses approvisionnements. La combinaison d'achat spots et à terme, de même que la mise en place de contrats de vente indexés sur les prix des matières premières, permettent en outre de réduire l'exposition au risque prix. La maîtrise d'une large palette de technologies de batteries est également un facteur de réduction des risques 5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.