TotalEnergies : Stratégie et Perspectives - Discours de Patrick Pouyanné, Président-directeur général (pdf - 219 Ko)

Je pense même pouvoir la qualifier d'«historique » - car elle marque notre volonté collective d'inventer un nouveau Total, une compagnie multi-énergies, acteur majeur de la transition énergétique, dont la stratégie va s'ancrer dans son nom même, celui de votre société, TotalEnergies, en un seul mot avec deux lettres capitales, le T de Total et le E de Énergies et au pluriel avec un S, et aussi, et vous allez la découvrir aujourd'hui, une nouvelle image liée à ce nouveau nom.

Nous l'avons toutefois organisée de façon à vous donner la parole avec une plate-forme ouverte depuis lundi qui a recueilli plus de 500 questions de votre part et ainsi préserver autant que faire se peut le dialogue entre les actionnaires et la société, dialogue qui nous tient d'autant plus à cœur que cette assemblée est particulièrement importante cette année.

Malgré la crise et la nécessité de réduire nos dépenses pour faire face à l'effondrement du cours du pétrole et du gaz, nous avons décidé de nous

Notre première responsabilité est d'en minimiser autant que possible les impacts pour nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et nos actionnaires. Ainsi, au-delà de la protection de nos collaborateurs, partout dans le monde, qui fut notre première priorité, nous avons veillé

Cette année a été marquée par une crise sanitaire majeure, et 2021 l'est encore. Elle a bouleversé nos modes de vie et de travail, a ébranlé les économies du monde entier et nous a projetés dans une situation que personne n'avait imaginée.

Mais, en premier lieu, comme il est de tradition dans une Assemblée générale, je voudrais revenir sur l'année 2020 et ses résultats, qui ont démontré une nouvelle fois la résilience et les très solides fondamentaux de Total.

population mondiale plus nombreuse et aspirant légitimement à un meilleur niveau de vie, tout en limitant le réchauffement climatique.

faire confiance en nous-mêmes, de faire face par nous-mêmes à cette crise, sans peser sur les finances publiques puisque nous n'avons pas eu recours aux aides des Etats.

Nous avons aussi décidé de préserver l'emploi en choisissant de ne pas engager de plans de licenciements contrairement à tous nos principaux concurrents du secteur pétrolier. Nous avons au contraire fait le choix délibéré d'une mobilisation de l'ensemble de nos collaborateurs sur l'enjeu majeur de la transition énergétique.

J'avais eu l'occasion de vous présenter l'an dernier lors de notre assemblée générale de fin mai, le plan d'action que nous avions engagé dès mars 2020, qui visait à réduire nos dépenses et certains investissements, tout en préservant l'avenir et la croissance de TOTAL et cela dans le contexte à la fois de crise liée à la pandémie et de crise des prix du pétrole et du gaz : un prix du pétrole tombé à un niveau inférieur à 20 $/b au cours du deuxième trimestre et des marges de raffinage également à un niveau historiquement bas, et qui sont toujours d'actualité.

Dans ce contexte particulièrement difficile, grâce à de très bons fondamentaux - un bilan solide, notre portefeuille profondément remodelé depuis 2015 pour favoriser les actifs offrant des points morts inférieurs à 30 $ du baril, des coûts de production les plus bas de l'industrie à 5 $ du baril, et un modèle intégré entre production, transformation et distribution d'énergies - votre Groupe a prouvé sa résilience avec une génération de cash-flow de près de 18 milliards de dollars en 2020. La production s'est élevée à 2,9 millions de barils équivalents par jour, en baisse de 5 % par rapport à l'année précédente du fait du respect des quotas de production décidés par les pays de l'OPEP+. Et je dois vous dire que nous étions presque contents de baisser cette production compte tenu de l'impact positif de ces décisions de l'OPEP+ sur la remontée des prix des hydrocarbures.

Le résultat net, ajusté des éléments exceptionnels, s'est établi, certes en fort retrait par rapport à 2019, à 4,1 milliards de dollars, mais a résisté grâce notamment au plan d'action mis en œuvre résolument. Le point mort, c'est-à-dire le niveau du prix du pétrole qui nous permet de financer nos investissements organiques, s'est établi à 26 $ du baril en 2020.

