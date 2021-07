TotalEnergies : Transition énergétique du transport maritime : 1er projet portuaire français de production de BioGNL

Regulatory News:

EveRé, exploitant du centre de traitement multifilière des déchets ménagers missionné par la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, Elengy, opérateur des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) de Fos-sur-Mer, filiale d’ENGIE, et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies, s’associent pour étudier la faisabilité, au sein du Grand Port Maritime de Marseille, du premier projet français de production de biométhane liquéfié (BioGNL), un carburant alternatif bas carbone, pour un usage dédié à la transition énergétique au transport maritime.

Produit à partir de la transformation de la part biodégradable des déchets ménagers du Territoire Marseille Provence, le BioGNL permettra de décarboner le transport maritime au départ du Grand Port Maritime de Marseille, et sera utilisé en particulier pour les navires propulsés au gaz naturel liquéfié du Groupe CMA CGM.

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. L’utilisation des déchets ménagers de la métropole permettra de réduire les polluants atmosphériques locaux (NOx, SOx et particules fines) - améliorant la qualité de vie des habitants et la qualité de l’air - et favorisera la transition énergétique du transport maritime.

Un engagement concret pour la transition énergétique du transport maritime

Le BioGNL combiné avec la technologie dual fuel de moteur au gaz développée par CMA CGM permet de réduire d’au moins 67% les émissions de gaz à effet de serre (incluant le CO₂) par rapport au VLSFO en well-to-wake (la chaine de valeur complète). La mesure affectée en tank-to-wake (à l’échelle du navire) permet d’atteindre une réduction de 88% des émissions de gaz à effet de serre.

Le gaz naturel liquéfié permet d’abaisser de 99 % les émissions d’oxyde de soufre, de 91 % les émissions de particules fines et de 92 % les émissions d’oxyde d’azote. D’ici fin 2024, 44 navires du Groupe CMA CGM seront propulsés au GNL.

Un projet intégré dans l’écosystème local

Ce projet s’intègre parfaitement dans l’écosystème local, en bénéficiant d’infrastructures existantes particulièrement adaptées réunies au sein du Grand Port Maritime : les unités de méthanisation des déchets d’EveRé, les terminaux méthaniers d’Elengy, qui permettront le stockage et la livraison de ce BioGNL, le navire souteur de TotalEnergies qui sera présent dans le port dès janvier 2022, et la flotte de navires propulsés au GNL du Groupe CMA CGM. Dans le cadre de ce projet d’envergure, une étude de faisabilité a été lancée. Ce projet devrait s’inscrire dans la démarche nationale de soutien du BioGNL, définie dans la loi d’orientation des mobilités.

CMA CGM, Engie et TotalEnergies, trois groupes engagés pour soutenir la mobilité durable

Le Groupe CMA CGM, Engie et TotalEnergies travaillent ensemble depuis plusieurs mois au sein de la Coalition pour l’énergie de demain qui vise à accélérer le développement des énergies et des technologies d’avenir, pour accompagner les nouveaux modèles de mobilité durable et ainsi réduire l’impact climatique du transport et de la logistique.

Afin de permettre de véritables révolutions technologiques et d’obtenir des résultats tangibles dès 2030, la Coalition s’est fixé trois objectifs principaux :

élargir considérablement les sources d’approvisionnement en énergies propres ;

réduire la consommation d’énergie par kilomètre équivalent transporté ;

réduire la part des émissions imputable au transport et à la logistique.

À propos de CMA CGM

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 561 navires, le Groupe a transporté en 2020 près de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Une démarche de progrès continu qui se traduit par des résultats concrets, avec une baisse de 4% des émissions totales de CO₂ du Groupe en 2020.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde, dont 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

À propos d’Elengy

Expert du Gaz Naturel Liquéfié (GNL), Elengy exploite les trois terminaux méthaniers régulés en France, Montoir-de-Bretagne sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin en Méditerranée. Portes d’entrée du GNL en Europe, ces trois sites offrent au marché une palette de services, notamment le déchargement ou le chargement de tout type de méthanier, le transbordement entre méthaniers, le chargement de camions-citernes en GNL ou encore la regazéification du GNL pour l’injecter dans le réseau de transport.

Avec le GNL, Elengy contribue à la transition énergétique de tous les acteurs du monde de l’énergie qui s’engagent pour diminuer leur empreinte environnementale. Et Elengy fait évoluer ses services pour développer les usages du GNL et proposer une offre neutre en carbone à l’horizon 2050.

Repères chiffrés 2020 : 400 collaborateurs - Capacité de regazéification : plus de 20 milliards de m3 de gaz naturel par an - Quantité d’énergie réceptionnée : plus du tiers de la demande française – 223 escales de navires réalisées.

elengy.com @Elengy

À propos d’EveRé

EveRé, filiale du groupe URBASER, est un Centre de Traitement Multifilière de déchets ménagers mis en service en 2010 dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Acteur industriel expert en valorisation des déchets, EveRé remplit, en toute transparence, une mission de service public confiée par la Métropole Aix-Marseille Provence dans le cadre d’une délégation de service public, avec l’exigence du respect de la règlementation et de l’environnement.

Territoire Marseille Provence (Aix-Marseille-Provence Métropole)

Créée le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est organisée en six territoires. Le Conseil de Territoire Marseille Provence regroupe 18 communes et compte 1 045 000 habitants. Il gère des compétences de proximité ; et a notamment pour mission d'assurer et d'organiser la collecte, le traitement et la revalorisation des déchets sur l'ensemble de ses communes, ce qui représente en moyenne 650 000 tonnes de déchets par an. Le Territoire est également engagé dans une démarche de réduction des déchets à la source ; avec notamment la labellisation Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage depuis 2016 ; et la promotion de plusieurs projets de prévention tels que la sensibilisation des habitants, la mise à disposition de dispositifs de compostage, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore la promotion du réemploi et de la réparation.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

