TotalEnergies : associé à Uber pour la mobilité électrique

TotalEnergies et Uber annoncent s'associer pour accélérer la transition des chauffeurs VTC vers la mobilité électrique, au travers d'un accompagnement à la conversion de leur véhicule et d'un accès facilité aux bornes de recharge.



Les chauffeurs utilisant l'application Uber recevront une carte de TotalEnergies leur donnant accès, à des conditions préférentielles, à 20.000 points de recharge dans l'Hexagone d'ici à fin 2021 et plus de 75.000 à horizon 2025.



Ces mêmes chauffeurs pourront également accéder au programme de fidélité Club de TotalEnergies et bénéficier gratuitement pendant un an de l'assistance Club TotalEnergies. Ils auront enfin un accès privilégié à une offre à domicile.



