TotalEnergies : décarbonation du GNL avec Novatek

TotalEnergies et Novatek s'associent pour réduire les émissions liées à la production du gaz naturel liquéfié (GNL).



Les deux groupes vont recourir notamment aux énergies renouvelables, à développer le captage et stockage du carbone à grande échelle (CCS) et à étudier de nouvelles pistes de développement d'hydrogène et d'ammoniac décarboné.



Ce partenariat valorisera les importantes ressources à bas coût des péninsules de Yamal et de Gydan.



' Nos deux entreprises unissent leurs forces pour proposer des solutions durables visant à réduire les émissions de nos projets GNL et à fournir du GNL à faible teneur en carbone à nos clients ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l'occasion de son déplacement au forum économique de Saint Pétersbourg.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.