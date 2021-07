TotalEnergies : projet de port de production de BioGNL

TotalEnergies annonce aujourd'hui s'associer avec EveRé (exploitant du centre de traitement multi-filière des déchets ménagers missionné par la Métropole Aix-Marseille-Provence), le Groupe CMA CGM (leader mondial du transport maritime et de la logistique) et Elengy (opérateur des terminaux de gaz naturel liquéfié GNL de Fos-sur-Mer, filiale d'ENGIE) pour étudier la faisabilité, au sein du Grand Port Maritime de Marseille, du premier projet français de production de biométhane liquéfié (BioGNL).



'Produit à partir de la transformation de la part biodégradable des déchets ménagers du Territoire Marseille Provence, le BioGNL permettra de décarboner le transport maritime au départ du Grand Port Maritime de Marseille, et sera utilisé en particulier pour les navires propulsés au gaz naturel liquéfié du Groupe CMA CGM', indique TotalEnergies.



L'utilisation des déchets ménagers de la métropole pourrait ainsi réduire les polluants atmosphériques locaux tout en améliorant la qualité de vie des habitants et la qualité de l'air.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.