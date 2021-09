TotalEnergies : nouveau DG pour l'exporation-production

TotalEnergies annonce la nomination, à compter du 1er septembre, de Nicolas Terraz comme directeur général exploration-production, membre du comité exécutif, en remplacement d'Arnaud Breuillac qui devient conseiller du PDG du géant pétro-gazier.



Par ailleurs, Namita Shah, membre du comité exécutif, est nommée directrice générale de OneTech, nouvelle branche qui réunira l'ensemble des équipes techniques, en charge des opérations et projets et des équipes de R&D.



Helle Kristoffersen, membre du comité exécutif, est nommée directrice générale strategy & sustainability. Nicolas Terraz est remplacé par Henri-Max Ndong-Nzue en tant que directeur Afrique de la branche exploration-production.



