TotalEnergies : offre pour un projet éolien marin en Ecosse

TotalEnergies indique que le consortium qu'il forme Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, et le développeur écossais RIDG a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades.



Ce projet, baptisé West of Orkney Windfarm, a une capacité de deux gigawatts permettant d'alimenter en électricité plus de deux millions de foyers. Il fait l'objet d'une évaluation par le Crown Estate d'Écosse, dans le cadre du cycle d'attribution de concessions ScotWind.



Le consortium a entrepris des études approfondies du site, y compris environnementales et géophysiques, et a finalisé un accord de connexion au réseau avec National Grid, qui permettra au projet de commencer à produire de l'électricité dès 2029.



