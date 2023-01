TotalEnergies : partenariat entre Total Eren et Ecopetrol

Total Eren, une société qui a pour actionnaire TotalEnergies, annonce un partenariat avec Ecopetrol, plus grande entreprise de Colombie et l'un des principaux acteurs énergétiques diversifiés du continent américain, en vue de mettre en oeuvre le projet solaire photovoltaïque (PV) 'Rubiales'.



Ecopetrol a en effet retenu Total Eren pour développer, financer, construire et exploiter le parc photovoltaïque de 100 MWc à l'issue d'un appel d'offre privé compétitif désormais clôturé.



Le projet sera détenu par Total Eren (51%) et Ecopetrol (49%).



Le début des travaux de construction est prévu pour le premier trimestre 2023, avec une exploitation du parc solaire à compter de la fin d'année 2024.





