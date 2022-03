TotalEnergies : partenariat stratégique avec la FNSEA

TotalEnergies annonce aujourd'hui nouer un partenariat stratégique avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) 'en vue d'accompagner et d'accélérer la transition énergétique, environnementale et économique du secteur agricole en France'.



Cet accord vise notamment à développer le biométhane, les énergies renouvelables et les biocarburants, créant ainsi des synergies entre le monde agricole et le secteur de l'énergie, pour favoriser leur développement durable.



'La FNSEA apportera son réseau d'agriculteurs et son expertise du monde agricole et TotalEnergies partagera son savoir-faire industriel, ses moyens et sa connaissance de toutes les énergies', résume Patrick Pouyanné, p.d.-g. de TotalEnergies.



