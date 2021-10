TotalEnergies, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du lundi 4 octobre 2021

TotalEnergies (+1,97% à 42,09 euros)

Le secteur de l'énergie est à l'honneur en ce début de semaine. Les compagnies pétrolières et parapétrolières sont soutenues par le haut niveau des cours de l'or noir. Le pétrole débute la semaine en fanfare. Le cours du baril de WTI américain bondit de 2,5% à 77,8 dollars, soit son plus haut niveau depuis fin octobre 2004. De son côté, le baril de Brent gagne 2,6% à 81,33 dollars, soit son plus haut niveau depuis la mi-octobre 2018. L'or noir continue d'être soutenu par la crainte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, les compagnies pétrolières ayant réduit leurs capacités de production durant la pandémie. Par ailleurs, les investisseurs spéculent sur l'issue de la réunion de l'Opep et ses partenaires, qui a débuté cet après-midi.