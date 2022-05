TotalEnergies poursuit son développement dans l'éolien flottant avec la mise en construction d'une première ferme en France

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) se félicite de l’entrée en construction du projet Eolmed, opéré par Qair et dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 20%. Ce projet de 30 MW est situé à plus de 18 km au large des côtes de Gruissan et de Port-La-Nouvelle. La mise en production est prévue d’ici 2024.

La ferme sera composée de trois éoliennes de 10 MW montées sur des flotteurs en acier et reliées au Réseau de Transport d’Électricité (RTE) par un câble sous-marin.

Le projet répond aux objectifs des partenaires d'assurer sa bonne intégration environnementale et de valoriser le savoir-faire de la Région Occitanie grâce à l’implication de l’ensemble des parties prenantes. Eolmed s’intègre dans la stratégie de relocalisation de la production industrielle de la Région Occitanie : le consortium a notamment choisi une joint-venture formée par Matière et Ponticelli pour produire les flotteurs à Bagnac-sur-Célé (Lot) et à Port-la-Nouvelle (Aude). Cette joint-venture bénéficiera des nouvelles infrastructures du port et mobilisera plus de 600 000 heures de travail à travers l’Occitanie.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de TotalEnergies de développement de l’éolien flottant, qui permet d’accéder à des sites plus profonds, plus éloignés des côtes et de tirer parti de ressources de vent plus importantes. La Compagnie développe cette technologie en France et à l’étranger à travers plusieurs projets à différents stades de maturité :

En France , outre le projet Eolmed en Méditerranée, la Compagnie participe à un appel d’offres en Bretagne en vue de développer un parc éolien flottant avec Green Investment Group et Qair,

, outre le projet en Méditerranée, la Compagnie participe à un appel d’offres en Bretagne en vue de développer un parc éolien flottant avec Green Investment Group et Qair, En Corée du Sud , TotalEnergies développe un portefeuille de plus de 2 GW d’éolien flottant avec Green Investment Group,

, TotalEnergies développe un portefeuille de plus de 2 GW d’éolien flottant avec Green Investment Group, Au Royaume-Uni , TotalEnergies développe le projet Erebus (96 MW) en mer Celtique, avec son partenaire Simply Blue Energy,

, TotalEnergies développe le projet Erebus (96 MW) en mer Celtique, avec son partenaire Simply Blue Energy, Aux Etats-Unis, TotalEnergies a lancé avec Simply Blue Group la coentreprise TotalEnergies SBE US pour contribuer à l’essor de l’éolien flottant dans le pays.

« Nous sommes fiers de contribuer, à travers Eolmed, au développement de la filière française de l’éolien flottant, segment hautement prometteur auquel TotalEnergies apportera notamment sa vaste expérience des projets industriels offshore. Avec nos partenaires, nous allons mobiliser notre savoir-faire et nos meilleures ressources pour relever les défis technologiques et industriels de ce projet qui répond au double objectif de développer le contenu local, tout en fournissant une énergie renouvelable, » a déclaré Olivier Terneaud, directeur de l’éolien en mer chez TotalEnergies.

TotalEnergies et l’éolien offshore

TotalEnergies développe d’ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 10 GW, dont 2/3 d'éolien fixe et 1/3 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, Erebus et West Of Orkney), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed) et aux Etats-Unis (projet New York Bight). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, et participera également à des appels d’offres en Norvège et en Pologne.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

