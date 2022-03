TotalEnergies : précise ses principes d'actions en Russie

TotalEnergies indique déplorer 'les accusations graves et infondées de 'complicité de crime de guerre' prononcées à son encontre' et publie, dans un communiqué, ses principes d'actions concernant la conduite de ses activités en lien avec la Russie. L'idée est de 'permettre de comprendre comment la Compagnie agit de manière responsable'.



TotalEnergies annonce prendre unilatéralement la décision de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022.



La firme indique avoir engagé la suspension progressive de ses activités en Russie, en veillant à la sécurité de ses équipes



TotalEnergies précise de plus qu'elle n'opère aucun champ pétrolier ou gazier, ni d'usine de gaz naturel Liquéfié (GNL) en Russie, contrairement à l'idée véhiculée par plusieurs commentateurs.





