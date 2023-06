TotalEnergies prend une participation de 219 millions de dollars dans le développeur de GNL NextDecade

TotalEnergies va acquérir une participation de 17,5 % dans le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade pour 219 millions de dollars, a déclaré le groupe français mercredi, dans le cadre d'un accord plus large visant à permettre à la société texane de poursuivre son projet d'exportation de GNL Rio Grande.

NextDecade a ajouté qu'elle avait conclu des accords-cadres avec Global Infrastructure Partners (GIP) et TotalEnergies pour faciliter la décision finale d'investissement (FID) pour le projet Rio Grande LNG (RGLNG).

"Nous sommes ravis de nous associer à NextDecade et GIP pour le développement de ce nouveau projet de GNL aux Etats-Unis, pour lequel TotalEnergies mettra à profit sa grande expérience dans le GNL et son expertise technique dans le développement de grands projets industriels", a déclaré Patrick Pouyanne, Président-Directeur Général de TotalEnergies.

" Notre implication dans ce projet ajoutera 5,4 millions de tonnes par an de GNL à notre portefeuille mondial, renforçant ainsi notre capacité à décrocher la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Europe, et à fournir à nos clients asiatiques un combustible alternatif au charbon et deux fois moins émetteur de CO2 ", a-t-il ajouté.

NextDecade développe depuis plusieurs années son usine d'exportation de GNL Rio Grande sur un site de 984 acres dans le sud du Texas. Le projet est conçu pour produire jusqu'à 27 millions de tonnes de GNL par an.

NextDecade a conclu des accords de fourniture de GNL avec le japonais Itochu, les majors pétrolières Shell et Exxon Mobil, le français ENGIE et le chinois ENN, entre autres. En 2021, elle a annoncé son intention d'ajouter au projet une composante de séquestration du carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. (Reportage de Sudip Kar-Gupta, Curtis Williams et Scott DiSavino ; édition de David Goodman et David Evans)