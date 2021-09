TotalEnergies : prévoit 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions au quatrième trimestre

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mardi son intention de procéder à 1,5 milliard de dollars (1,28 milliard d'euros) de rachats d'actions au quatrième trimestre, sur fond de prix du pétrole élevés, et a confirmé les perspectives d'évolution de sa production à l'horizon 2030.

Le groupe pétrolier, qui met en oeuvre une stratégie de diversification offensive dans les énergies renouvelables, a également précisé lors d'une journée investisseurs que sa production nette d'électricité, toujours prévue à plus de 50 térawatts-heure (TWh) en 2025, devrait générer un Ebitda de 3,5 milliards de dollars.

TotalEnergies a également indiqué que sa production de pétrole atteindrait son pic au cours de la décennie avant de décroître. Sur 2022-2026, l'Exploration-Production générera plus de 5 milliards de dollars de cash-flow net par an dans un environnement de 50 dollars par baril, avec un revenu additionnel de 3,2 milliards de dollars pour un prix du Brent plus élevé de 10 dollars.

*Bien lire 2022 au dernier paragraphe

(Reportage Benjamin Mallet ; édité par Jean-Stéphane Brosse)