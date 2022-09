PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi prévoir d'investir cette année plus de 4 milliards de dollars (4,17 milliards d'euros) dans le solaire et l'éolien soit plus de 33% de plus qu'en 2021.

Le groupe a également fait savoir dans un communiqué qu'il allait engager d'un programme d'un milliard de dollars d'économies d'énergie en 2023-2024 pour contrôler les coûts de l'énergie consommée et accélérer la baisse des émissions.

